× Der Austropop lässt Falco hochleben. Mit Orchester und KI

Zum 30. Jubiläum der einmaligen "Symphonic Show" von Falco steigt heute das Da Capo in Wr. Neustadt. 10.000 Fans feiern das Orchester-Konzert mit Gregory, Makazaria und Musical-Star Mausser.

„Es ist a guate Geschicht so ein bisschen E und U zu verbinden. Meine Musik eignet sich gut dazu, denn es sind viele klassische Zitate drinnen und ich glaub' es ist sehr guad rüber'kommen!“ Im Mai 1994 rockte der unsterbliche Falco in Wr. Neustadt das erste und einzige Mal mit großem Orchester. Unter dem Motto „Falco Symphonic“ begeisterte er 10.000 Fans mit einem 15 Song starkem Crossover rund um ewige Hymnen wie „Junge Roemer“, „Vienna Calling“ oder „Rock Me Amadeus".

Das ist das Programm der Falco Symphonic Show in Wr. Neustadt:

Symphonic Intro

The Sound Of Music

Monarchy Now

Dance Mephisto

Les Nouveaux Riches

Junge Roemer

Ganz Wien

Jeanny

Coming Home

Titanic

Vienna Calling

Nachtflug

Rock Me Amadeus

Helden von heute

Bonus-Tracks:

Nie mehr Schule (mit Kinderchor)

Der Kommissar (mit Moritz Mausser)



Jetzt, zum 30-jährigen Jubiläum gibt es das große Da Capo: Heute, Donnerstag steigt die große Falco "Symphonic Show" am Gelände der Milak in Wr. Neustadt. Falco-Bandleader Thomas Rabitsch hat dafür die Original-Aufnahmen aus dem Jahr 1994 mit KI überarbeitet, ein 100-köpfiges Orchester unter der Leitung von Stadtmusikdirektor Raoul Herget engagiert und Alkbottle Roman Gregory ("Ganz Wien"), Dancing Star Georgij Makazaria ("Dance Mephisto"), Edita Malovčić ("Nachtflug") oder Burg-Schauspieler Johannes Krisch ("Jeanny") als Gaststars gewonnen. "Ein Künstler alleine reicht nicht, um Falco zu interpretieren. Falco war ein Ausnahmekünstler, der eine ganz spezifische Stilistik geprägt hat," so Malovčić.

© Zeidler ×

Gregory und Makazaria (o.) sowie Musical-Star Mausser singen die Falco-Hits.

© zeidler ×

Dazu kommen bei den 1994 nicht gespielten Bonus-Tracks auch der Kinderchor der Josef Matthias Hauer-Musikschule (Nie mehr Schule) und sogar Falco-Musical-Darsteller Moritz Mausser ("Der Kommissar") auf die Bühne. Falco ist via Video-Einspielungen dabei. „Mit dem ‚Falco Symphonic‘ wollen wir dem Publikum das Gefühl geben, als wären sie bei einem richtigen Falco-Konzert,“ so Rabitsch.

© Stadt Wiener Neustadt/Weller ×

Thomas Rabitsch, Edita Malovčić, Raoul Herget, Bürgermeister Klaus Schneeberger, Maria Großbauer und Milak-Kommandant Karl Pronhagl

10.000 Besucher werden heute am Maria Theresien-Platz der Militärakademie Akademie erwartet. Der Eintritt ist – so wie 1994 – frei.