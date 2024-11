Überraschung: US-Rapper Kendrick Lamar veröffentlicht neues Album

"GNX" ist das sechste Studio-Album des amerikanischen Superstars

Rap-Superstar Kendrick Lamar hat seine Fans mit der unangekündigten Veröffentlichung eines neuen Albums überrascht. Das Album mit Namen "GNX", das sechste Studio-Album des Künstlers, erschien am Freitag ohne großes Tamtam auf den Seiten der Streamingdienste. Es ist Lamars erstes Album seit seinem Riesenerfolg "Mr. Morale & the Big Steppers" aus dem Jahr 2022.

Kendrick Lamar "GNX" © Hersteller

Das vergangene Jahr war für den 37 nicht zuletzt von einem Kleinkrieg mit dem kanadischen Rapper Drake bestimmt. Der Streit der beiden führte zu einigen der größten Hits des Jahres. Lamars "Not Like Us" etwa schaffte es an die Spitze der Billboard Charts und brachte ihm eine Reihe von Nominierungen für die Grammy-Awards im kommenden Jahr ein.

Kendrick Lamar © Getty ×

"GNX", das zwölf Titel enthält, kommt wenige Monate, bevor Lamar bei der Halbzeitshow des Super Bowls - dem Finalspiel der US-Football-Liga NFL, im Februar 2025 auftreten wird.