Unser Musikmarkt boomt: 190,4 Millionen Euro Umsatz

Kein Ende des Streamingbooms: Heimischer Musikmarkt auch 2021 im Plus: 190,4 Mio. Euro bedeuten einen Zuwachs von 11 Prozent - Streaming steigerte sich um 26,5 Prozent auf 117,4 Mio. Euro. ABBA, "Wellerman" und RAF Camora sind die Hits des Jahres

190,4 Millionen Euro Umsatz, das ist ein Plus von 11 Prozent und "Wellerman" sowie ABBA als Hits des Jahres. Der heimische Musikmarkt boomt. Heute präsentierte die IFPI die Zahlen für 2021, wo Streaming als großer Sieger hervorging: ein Plus von 26,5 Prozent auf 117,4 Mio. Euro! "Diese Erfolgsstory setzt sich weiterhin fort," jubelt IFPI-Präsident Dietmar Lienbacher. Auch Vinyl ist wieder im Steigen: plus 12 Prozent auf 10,1 Mio. Euro.

Minus. Dafür stürzen CDs (24,5 Mio. Euro Umsatz, Minus 19,5 Prozent), Downloads (4,9 Mio. Euro, minus 24,7 Prozent)und DVDs (2 Mio. Euro , minus 19,5 Prozent) deutlich ab. Stabil blieben im zweiten Coronajahr die Lizenzeinnahmen der Verwertungsgesellschaft LSG, die sich auf 27,4 Mio. Euro (plus 1,1 Prozent) summierten.

Hits. Die größte Hits waren das Comeback-Album "Voyage" von ABBA und "Wellerman" (Nathan Evans, 220 Kid & Billen Ted): RAF Camora ist mit der CD "Zukunft" erfolgreichste Austropop-Star.

Das sind die Top-Hits von 2021:

Alben:

1. "Voyage", ABBA

2. "Zukunft", RAF Camora

3. "Rausch", Helene Fischer

4. "30", Adele

5. "Sour", Olivia Rodrigo

Singles:

1. "Wellerman", Nathan Evans, 220 Kid & Billen Ted

2 ."Bad Habits", Ed Sheeran

3."Stay", The Kid Laroi & Justin Bieber

4."Good 4 U", Olivia Rodrigo

5. "Beginn'", Måneskin