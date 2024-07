US-Moderator schockt Fans: Ist Taylor Swift bald wieder Single?

Bill Maher, ein prominenter US-Moderator und Satiriker, sorgte in seinem Podcast "Club Random" für Aufsehen, indem er Taylor Swift und ihre Beziehung zu Footballspieler Travis Kelce offen kritisierte.

Maher, bekannt für seine einflussreichen und oft kontroversen Ansichten, sagte voraus, dass Kelce die Sängerin bald verlassen würde, ähnlich wie die Tradition der Gatorade-Dusche nach einem Super Bowl-Sieg, bei der das genaue Timing unbekannt ist.

Er äußerte sich abfällig über Swifts Auftreten, das er als zu jugendlich für ihr Alter empfand, insbesondere ihr Tragen eines Kansas City Chiefs-Trikots bei Kelces Spielen. Maher fand auch ihre öffentlichen Liebesbekundungen zu übertrieben und verglich sie mit der Romantik von Highschool-Schülern, was seiner Meinung nach Kelce irgendwann stören könnte.

Weiteres großartiges Album

Haliey Welch, eine Internet-Sensation und Gast in der Sendung, verteidigte Taylor Swift. Sie betonte, dass Swift das tun solle, was sie glücklich macht, und falls es zu einer Trennung käme, würden die Fans zumindest ein weiteres großartiges Album bekommen. Maher ließ sich davon jedoch nicht besänftigen und kritisierte Swifts Angewohnheit, über ihre Ex-Freunde zu singen. Er schlug ironisch vor, dass ein zukünftiger Song "Maybe it’s me" ("Vielleicht liegt es an mir") heißen könnte, als Seitenhieb auf ihre bisherigen Trennungslieder.

Ob Mahers Vorhersagen eintreffen oder nicht, dürfte die "Swifties" wenig erfreuen. Welch scherzte am Ende der Sendung, dass Swifts nächster Song vielleicht nicht mehr "Fk John Mayer", sondern "Fk Travis" heißen könnte, in Anspielung auf ihren Song "Dear John" aus dem Jahr 2010.