Messer-Attacke bei Taylor-Swift-Event – drittes Kind tot

Bei dem Messerangriff im britischen Southport sind drei Kinder getötet worden. Zwei der Angriffsopfer waren sofort tot – heute verstarb das dritte Kind. Acht weitere teils schwer verletzt.

Nach dem Messerangriff im britischen Southport ist ein drittes Kind an seinen Verletzungen gestorben. Es handele sich um ein neunjähriges Mädchen, teilte die Merseyside Police mit. Die anderen beiden Todesopfer seien ein sechs- sowie ein siebenjähriges Mädchen. Acht Kinder sowie zwei Erwachsene werden weiterhin in Kliniken behandelt. Einige Opfer sind nach wie vor in einem kritischen Zustand.

Der Angriff in dem nordwestenglischen Ort ereignete sich bei einem Tanzkurs für Kinder im Volksschulalter zu Songs von Swift. Ein 17 Jahre alter Jugendlicher wurde wegen des Verdachts auf Mord und Mordversuch festgenommen. Das Motiv ist weiter unklar.

Der mutmaßliche Täter wurde als Sohn von Ruandern in der walisischen Hauptstadt Cardiff geboren. Er lebte nach BBC-Informationen seit 2013 im Gebiet Southport.