× Taylor Swift: 40.000 Fans feierten VOR dem Stadion mit

Irrer Hype um Taylor Swift in München. Am Samstag feierten 74.000 Fans die Rekord-Show „Ears“. Vor dem Stadion tanzten weitere 40.000 mit!

Die 148.000 Tickest für die beiden München-Konzerte von Taylor Swift waren innerhalb von nur 3 Stunden restlos ausverkauft. Trotzdem pilgerten am Samstag tausende Fans zum Olympia-Stadion. Nicht nur in der Hoffnung auf Restkarten, sondern um einen Blick von nahem Olympiaberg auf die Pop-Queen zu erhaschen. Gleich 40.000 Fans (!) machten es sich dort bequem und feierten mit etwas Distanz die größte Pop-Queen der Gegenwart. Laut Münchener Polizei waren 25 000 Swift-Fans auf dem Olympiaberg und 15 000 in den angrenzenden Grünflächen.

Taylor Swift startet Countdown zum Österreich-Hype

Swift dankte es mit einer fast dreieinhalb-stündigen Show bei den sie bei gleich 12 Kostümwechsel (!) als Überraschungs-Songs ein Medley aus "Fresh Out Of The Slammer" und "You are in love“ sowie den Mash-Up "Ivy" vs „Call Her What You Want“ anstimmte

und die Fans im Stadion auch gleich auf Deutsch begrüßte. Mit einem herzlichen „Servus“!

Cool: Die Handy-Fan-Choreografie bei „den Folklore"- und "Evermore"-Blöcken wurde auch am Olympiaberg gezündet. Dafür gab es sogar einen Extra-Dank von Taylor Swift, die natürlich bei Konzert die immensen Fan-Massen rund ums Stadion bemerkte.

Auch heute, Sonntag werden in München wieder zig-tausende Fans rund ums Stadion mitfeiern. Von Donnerstag bis Samstag (1. - 3 August) wirbelt Swift Warschau auf, dann hat sie nur mehr Wien im Sinn! Zwischen 8. und 10. zündet Taylor Swift ihre Rekord-Show „Eras“ ja gleich drei Mal in Happel Stadion. 170.000 Fans sind dabei. Auch bei uns werden tausende Schaulustige vor dem Stadion erwartet.