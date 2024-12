„Verwandtschaftstreffen“ – Rian liefert neuen Austropop-Kulthit

Der Kärntner Durchstarter Rian liefert mit „Verwandtschaftstreffen“ den Austropop-Hit der Stunde. Auch in einer witzigen Weihnachts-Version.

Platz 1 bei iTunes und auch gleich in den Ö3 Hörercharts und den Austro Charts. Dazu - als einziger Österreicher in der Wertung - Platz 17 in den Austria Top 40 sowie über 1,6 Millionen YouTube Klicks, mehr als 3 Millionen Streams bei Spotify und über 600.000 Follower auf TikTok. Der Kärntner Pop-Durchstarter Rian liefert mit „Verwandtschaftstreffen“ den Austropop-Hit der Stunde. Wenn nicht des Jahres. Am 7. März darf er damit ja sogar auf den Amadeus Award hoffen.

© Warner Music

Mit Zeilen wie „Und es eskaliert, keiner weiß wieder wieso“ oder „Wenn der Onkel voll besoffen seine Exfrau kritisiert Dann ist alles so wie immer, wie gewohnt“ nimmt Florian Gruber, so Rian bürgerlich, dabei die oft mühsamen Familienfeiern gehörig auf die Schippe. Und das sogar in einer neuen Weihnachts-Version, wo er im Video mit Zipfelmütze adjustiert die Familien-Eskalation zeigt und neue Textzeilen wie „Wenn der Onkel, voll mit Glühwein, unseren Christbaum demoliert, dann ist Weihnachten wie immer. Wie gewohnt“ einfügt. Kein Wunder, dass der coole Xmas-Hit auch rasant via Kettenbriefen verteilt wird.

„Verwandtschaftstreffen beruht auf Beobachtungen aus meinem Freundeskreis, wo mir die ärgsten Geschichten zugetragen wurden.“ erklärt er den Hit im Podcast Ö3-Dabei. „Natürlich habe ich nach Veröffentlichung des Songs viele Nachrichten bekommen“, schmunzelt Rian im Interview für den Pop-Podcast Ö3-Dabei, „vor allem von meinen Tanten und Onkeln, die wissen wollten, wen genau ich jetzt eigentlich in dem Lied meine?“

© Hitradio Ö3 / Filzer

Am 27. Jänner geht Rian, der bereits 2017 seine Debüt-Single „Belong to you“ und auch mit „Schwarzes Schaf“ (2022) oder „Sexy“ (2023) Achtungserfolge liefern konnte, damit auch auf Tour. Der Auftakt im Wiener Konzerthaus ist bereits ausverkauft. Für die Konzerte in Linz (26. Februar) Klagenfurt (28. 2.), Innsbruck (1. März), und Graz (6. März) gibt es bei oeticket und ticket24.at noch Restkarten. Ebenso für das Tourfinale am 8. März im Wiener Gasometer.