× Ambros, Nivarani und Co. rocken den Park

Michael Niavarani zündet 2025 die sechste Saison im Theater im Park und bringt dabei u.a. seinen „Sommernachtstraum“, Elina Garanca und Wolfgang Ambros auf die Bühne

Die Erfolgsprogramme „Sommernachtstraum“ und „Venus & Jupiter“ von und mit Hausherr Michael Niavarani, ein Liederabend von Elina Garanca mit Malcolm Martineau (18. August), alle Kabarettgranden von Gerry Seidl über Omar Sarsam bis Michael Mittermeier und Konzerte von Konstantin Wecker (8. August), Norbert Schneider (24. August), den Solisten der Wiener Philharmoniker (31. August) sowie Wolfgang Ambros (5.September). Das sind die Highlights bei Theater im Park, das im Jahr 2000 von Georg Hoanzl und Michael Niavarni aus der Corona-Not geboren wurde und 2025 schon in die sechste Saison geht!

© tzoe zeidler ×

© Theater im Park ×

© Theater im Park ×

"Mitten in Wien, mitten in der Stadt, ich glaube, fünf Minuten von der Kärntner Straße entfernt, kann man in einem Park sitzen und Theater, Kabarett, Philosophie, Komödie und Klassik genießen - mitten im Grünen!" schwärmt Niavarani über Wiens tollste Eventlocation im Schwarzenberggarten nahe dem Belvedere, bei der man mit über 500 Vorstellungen bereits über 500.000 Besucher begeisterte.

Wolfgang Ambros © Thomas Zeidler ×

© APA/GEORG HOCHMUTH ×

Highlights: Wecker (o.) und Garanca (u.)

© Niko Niko Design ×

2025 kommen über 100 weitere Veranstaltungen aus Kabarett, Comedy, Theater, Klassik, Wienerlied, Musical, Jazz, Literatur dazu. Der Vorverkauf ist bereits gestartet. Als besonderen Bonus erhalten die Besucherinnen und Besucher des Theater im Park am Tag der Veranstaltung oder am Folgetag freien Eintritt in das Museum im Belvedere