"Live is life": Opus Star Ewald Pfleger feiert den 70er mit Biografie

"Mein Leben mit einem Welthit!" Ewald Pfleger erinnert sich zu seinem 70er an 27. März mit der neuen Biografie "„Live is life" an die große Zeit des Austropop

Am 6. Mai feiert Opus Legende Ewald Pfleger seinen 70. Geburtstag. Als Geschenk bringt er schon am 27. März beim Verlag Ueberreuter die Biografie „Live is life. Mein Leben mit einem Welthit"



Auf 224 Seiten erzählt Pfleger seinen Werdegang vom Kinderdorfkind zum gefeierten Rockstar, über den atemberaubenden Aufstieg von Opus, wie das Lied sein Leben veränderte und er erklärt die eigentliche Bedeutung des Titels »Live Is Life«. Gemeinsam mit Chart-Experte Andy Zahradnik gibt er dabei nicht nur die Antwort auf die Frage "Live Is Life oder Life Is Live?", sondern liefert auch eine Erinnerungsreise durch die große Zeit des Austropop. Auch mit Insider-Anekdoten über STS, die EAV, Wolfgang Ambros und Falco.