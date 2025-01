× Waaas? So viel verdiente Adele 2024 pro Tag

10 Konzerte in München und 32 Shows in Las Vegas machten sich für Adele mehr als bezahlt!

22.000 Pfund, also umgerechnet über 26.500 Euro – und das pro Tag! Pop-Queen Adele sahnte 2024 mächtig ab. Und das bei nur 42 Arbeitstagen mit 10 Konzerten in München und 32 Shows in Las Vegas. Laut The Mirror machte „Adeles Melted Stone Publishing Ltd“ 13,5 Millionen Pfund Umsatz, während „Melted Stone Ltd“ über 6 Millionen Pfund und A.Adkins Touring Ltd über 42.000 Pfund verfügte. Dazu weisen die Companies House-Konten der drei Unternehmen der „Rolling In The Deep“-Sängerin Einkünfte von 7,7 Millionen Pfund aus, nachdem festgestellt wurde, dass sie 1.549.958 Pfund an britischer Körperschaftssteuer gezahlt hatte.

Dazu durfte sich Adele für ihre vom Grazer Konzertzampano Klaus Leutgeb in Kooperation mit Live Nation veranstaltete Konzert-Serie in München über gleich zwei Einträge ins „Guinness Buch der Rekorde“ freuen: „die erfolgreichste Konzertserie außerhalb von Las Vegas“ (730.000 Besucher) und der „der größte durchgehende LED-Bildschirm für eine Open Air Show“.

Trotz der Erfolge und der nicht zu verachtenden Einnahmen plant Adele jetzt eine längere Auszeit. „Ich möchte danach eine große Pause machen und ich denke, ich möchte für eine kurze Zeit andere kreative Dinge tun. Ich habe überhaupt keine Pläne für neue Musik!“