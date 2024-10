Welpen im Wald geboren: Mega-Star verändert Hundeleben nach Rettung

Als ein kleines Mädchen im Wald eine streunende Hündin mit ihren Welpen entdeckte, begann eine außergewöhnliche Rettungsaktion, die schließlich sogar die Aufmerksamkeit von Popstar P!NK erregte.

Vor einigen Wochen entdeckte ein junges Mädchen namens Autumn im Wald eine Hündin, die ihre Welpen inmitten eines Haufens von Ästen zur Welt gebracht hatte. Ihr war sofort klar, dass sie helfen musste. Also besuchte sie die Hündin und ihre Jungen jeden Tag und brachte ihnen Futter mit.

Ihre Mutter bemerkte schließlich, was ihre Tochter heimlich tat, und entschied sich, eine Tierrettungsorganisation zu informieren. Diese setzte sich daraufhin mit der Initiative "The Bond Between" in Verbindung. Wie Maggie Schmitz, eine Mitarbeiterin der Organisation, in einem Interview mit The Dodo erzählte, brachten die Helfer die Hündin und ihre Welpen in Sicherheit. Als Zeichen der Dankbarkeit wurde die Hündin auf den Namen Autumn getauft – benannt nach dem kleinen Mädchen, das sie gerettet hatte.

Überraschende Interessentin

Damit begann der nächste Abschnitt für die Hundefamilie: Die Tierschützer machten sich daran, geeignete Pflegefamilien zu finden. Bereits nach wenigen Tagen meldete sich der erste Interessent im Tierheim. Die Überraschung war groß, denn niemand hätte erwartet, wer am Telefon war.

Es stellte sich heraus, dass die Sängerin P!NK (45, "Just Give Me A Reason") über Social Media auf die Hündin aufmerksam geworden war und sofort helfen wollte. Schon bald hielt sie den kleinen Graham Cracker, einen der Welpen, in ihren Armen.

Bisher nur Pflegemutter

"Von einem Haufen heruntergefallener Äste hin zum Backstage-Bereich mit P!NK", äußerte sich Schmitz begeistert. "Graham bekommt jetzt all die Liebe und Fürsorge, die er verdient."

Während P!NK derzeit im Rahmen ihrer "Summer Carnival"-Tour durch die USA reist, bietet sie dem kleinen Hund ein vorübergehendes Zuhause. Denn bislang ist sie nur seine Pflegemutter.

"Alles begann mit Autumn, dem kleinen Mädchen, das die Rettung einer Streunerin ermöglichte", berichtete Schmitz weiter und erinnerte sich an all die Momente, in denen sich Menschen für die Hündin und ihre Welpen einsetzten – von den Tierrettern über die Pflegefamilien bis hin zu P!NK.