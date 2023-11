× Willi Resetarits: Geburtskonzerte als musikalischer Nachruf: „Ein Herzensprojekt“

Am 1. Dezember kommt das Vermächtnis von Willi Resetarits. Die CD „Willi Resetarits & seine Bands“ gedenken an die Geburtstags-Konzerte zum 70er. Witwe Roswitha Hofer-Resetarits erinnert dazu an Willis Herzensprojekt:

Am 4. und 5. Jänner 2019 feierte Willi Resetarits seinen 70. Geburtstag mit zwei Konzerten und all seinen Wegbegleitern – vom die Schmetterlinge bis Schiffkowitz – in der Wiener Stadthalle. glücklicherweise wurden beide Konzerte aufgezeichnet und eine umfangreiche Werkschau war damit konserviert. Durch den jähen Tod des Künstlers im April 2022 erhielten diese Konzertabende einen traurig-exklusiven Sonderstatus. Ab 1. Dezember gibt’s das Vermächtnis auf CD & Vinyl „Willi Resetarits & seine Bands“ Auf Facebook erinnert sich jetzt Resetarits-Witwe Roswitha Hofer-Resetarits an Willis Herzensprojekt:

„Wie magst du heuer deinen Geburtstag feiern, frage ich Willi zu Ostern 2018. Er überlegt nicht lange. Am liebsten auf der Bühne. Musizieren. Mit allen Bands.

Gute Idee, sehr gute Idee. Das wird ein grosses Fest! Begeisterungsmäßig waren wir uns immer einig. Alle Bands, wow - das wird ein langer Abend.

Beginnen muss der natürlich am Anfang.

Willi erzählt mir voller Freude von THE ODDS - seiner allerersten Band. Ich kannte sie bis dahin nicht. Willi möchte den Abend mit ihnen eröffnen.

Die Jugendfreunde müssen ausgeforscht werden.

Die Schmetterlinge



Im Durchgehen der Bands kommen wir bald drauf - das wird eng für einen Abend, das ist selbst dem grössten Fan zuviel. Zwei Abende? Realistischerweise lässt sich dieses Vorhaben nur an zwei Abenden verwirklichen. Also planen wir einfach mal drauf los. Allzuviel Zeit bleibt ohnehin nicht mehr, wenn wir uns den Jahresüberblick so anschauen. Werden überhaupt alle Zeit haben? Und wann sollen die ganzen Proben untergebracht werden? Und welche Bühne hat, so doch eher kurzfristig, noch freie Termine rund um den 21.12.2018?

Lukas, Willi & Peter Resetarits

Jetzt ist der Moment, wo es an der Zeit ist, die Person einzuweihen, die einer ebenso großen Begeisterungsfähigkeit unterliegt wie wir. Willi nimmt sein Handy und ruft Erich Schindlecker an.

Ich habe es immer geliebt, mit Willi zu arbeiten und Projekte zu planen. Nix konnte ihn aufhalten - nix schien unmöglich. Und erst recht, wenn die Ausgangssituation keine idealen Bedingungen geboten hat. Seine Euphorie war ansteckend.

Resetarits & Schiffkowitz



Die beiden Geburtstags-Konzertabende anlässlich Willis 70er, die Anfang Jänner 2019 sodann in der Stadthalle F stattgefunden haben, wurden mitgeschnitten. Wir haben die letzten Monate im vertrauten Team an den nun vorliegenden Alben gearbeitet. Das erste Willi Projekt ohne Willi.

Sich dem nähern, war nicht nur mir eine schwere Aufgabe.

Ich habe es auch nach mehreren Anläufen bis heute nicht geschafft, mir die Abende anzuhören. Das haben andere Ohren gemacht. Mit Bildern kann ich besser.

Es stand auf Willis Plan, die beiden Konzertabende, wenn einmal Zeit ist, durchzuhören, auszuwählen und zu veröffentlichen.

Wir haben es nun in seinem Sinn gemacht.

Ein Herzensprojekt. Von Anfang an.

Roswitha Hofer-Resetarits

Roswitha Hofer-Resetarits, Willi Resetarits & Wolfang Fischer backstage bei den Geburtstagskonzerten 2019