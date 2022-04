Nach Tod: Ostbahn Kurti mit neun Hits in den Top 10

Am Sonntag starb Willi Resetarits. Jetzt rockt er auch als Dr. Kurt Ostbahn die Charts. Bei iTunes ist er mit gleich neun CDs in den Top 10. Mit ''Ois wosd brauchst!'' auch auf Platz eins. ''57er Chevy" 'ist der meistgekaufte Hit.

Von Platz eins mit "Ois wosd brauchst!" über Platz zwei "A schene Leich" bis Platz zehn "Trost & Rat" erobert Kurt Ostbahn posthum die iTunes-Charts – dazu noch sechs weitere Hits in den Top 10. Bei den Singles sind "57er Chevy" (Platz 3) und "Feuer" (Platz 7) die meistgekauften Songs. Nach dem überraschenden Tod ist die Anteilnahme in Österreich überwältigend.

Tribute der Austropop-Stars

Am Freitag wird „Kurti“ auch bei den Amadeus Awards gewürdigt. Die IFPI plant ein emotionales Tribute im Volkstheater. Resetarits gewinnt ja im Verbund mit Molden, Soyka und Wirth den Preis in der Kategorie Jazz/World/Blues.

Dazu gibt es Pläne für eine große Konzert-Feier in Podersdorf. Das für 27. August geplante „Klassentreffen“ soll als Ostbahn-Tribute mit vielen Gaststars abgehalten werden.

Das sind die Resetarits/Kurt Ostbahn Hits in den ITunes Charts:

Alben:

1. Ois wosd brauchst!

2. A schene Leich

3. ½ so Wüd

4. Elapetsch

5. Liagn & Lochn

6. Yeah

7. Hohe Warte Live

9. 16 Liada Fi Olle u...

10. Trost & Rat

Singles:

3 57er Chevy

7 Feuer