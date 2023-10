Mysteriöser Schattenmann auf Britney-Nackt-Foto

Pop-Ikone Britney Spears (41) zieht auf Instagram wieder einmal blank. Neben ihr ist der Schatten eines Mannes zu sehen.

Britney Spears zeigt sich auf Instagram gerne freizügig. Allen, die das nicht nachvollziehen können, richtete sie bereits aus: "Wenn Sie schon Tausende Male von anderen Leuten fotografiert worden wären, getrieben von der Anerkennung anderer Leute, dann würden Sie verstehen, dass ich viel Freude daran habe, so zu posieren, wie ich mich sexy fühle, und mich selbst zu fotografieren."

Dieses Mal fotografierte sie sich allerdings nicht selbst, sondern jemand anders– und das finden Fans der 41-jährigen Pop-Ikone sehr spannend. Denn auf einem Foto, das sie splitterfasernackt auf einem Strand zeigt, ist der Schatten eines Mannes zu sehen. Britney Spears posiert ganz ungeniert für ihn.

Die Sängerin scheint sich wohl in ihrer Haut zu fühlen, während der Unbekannte die Nacktsituation mit seinem Handy festhält. Jetzt stellt sich die Frage, wen die Pop-Ikone so nah an sich heran lässt und dann auch noch nackt?

Wer ist der mysteriöse Schattenmann auf dem Foto?

Fans munkeln, dass es sich um Paul Richard Soliz (37) handeln könnte. Er war in ihrer Villa eine Art Hausmeister. Als sich herausstellte, dass er eine kriminelle Vergangenheit hat, wurde er gefeuert. Trotzdem traf sich Britney privat mit ihm und baute angeblich eine sehr enge Bindung auf.

Oder, so wird spekuliert, dass der mysteriöse Fotograf aber auch ihr langjähriger Agent und Freund Cade Hudson (36) gewesen sein könnte. Mit ihm fliegt sie ja gerne mal in den Urlaub.

Seit ihrer Trennung von Ehemann Sam Asghari (29) ist die Zweifach-Mama Britney (Jayden, 17 und Sean, 18) Single. Der Pop-Star lässt es gerne mal krachen und postet ab und zu Feier-Fotos. Wer nun der mysteriöse Mann neben ihr auf dem Strand-Foto ist, deckt sie nicht auf und lässt ihre Fans weiter rätseln.