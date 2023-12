Nach Tod seiner Hannelore: Das fällt Heino jetzt besonders schwer

Hannelore, die große Liebe des Schlager-Sängers Heino, ist Mitte November im Alter von 82 Jahren gestorben. Die beiden waren 44 Jahre verheiratet.

Schlager-Sänger Heino (84) gestand nun kurz vor seinem 85. Geburtstag in einem TV-Interview im ARD-Magazin "Brisant", dass es ihm seine Konzerte nach dem Tod seiner Frau Hannelore schwer fallen. "Bei jedem Lied denke ich an sie und sehe sie in der ersten Reihe sitzen", so der Sänger.

Der Tod seiner Frau habe ihn völlig überraschend getroffen, sagte Heino im Interview. "Es gab keine Anzeichen, es war alles bestens. Sie hat nicht gelitten, es war ein Sekundentod. Das ist der einzige Trost."

44 Jahre waren Hannelore und Heino verheiratet. "Mir fällt nicht ein, wann wir mal gestritten hätten, worüber auch, wir hatten ja alles", sagte der Schlager-Sänger.