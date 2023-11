Helmut Werner: Jetzt Sorge um Heino

Nach Hannelores Tod sorgt sich Manager Helmut Werner nun auch um Schlager-Star Heino

Der Schmerz sitzt tief: Sowohl Heino (84), als auch sein Manager Helmut Werner haben ihren Lebensmenschen verloren: Hannelore starb im Alter von 81 Jahren in ihrem Luxus-Nest in Kitzbühel. Helmut Werner wird schon lange als Familienmitglied gesehen. Er erbt das Haus, das mehrere Millionen Euro wert ist und "alles, was wir in den letzten Jahren erwirtschaftet haben", verrät Heino. Das Testament wurde bereits vor Hannelores Tod gemacht und alles sei geregelt. Im Frühjahr wollen Werner, dessen Frau Nicole und Baby Lennie dann auch gemeinsam mit Heino in die Gamsstadt ziehen.

Helmut Werner beobachtet Heino mit Argusaugen

Denn, wie Heino in einem Interview bereits verriet, könne er nicht mehr alleine in das Haus zurückkehren. Helmut Werner macht sich große Sorgen um seinen Schützling, da er fürchtet, dass er sonst aufgeben könnte. "Es ist auch wichtig, dass Heino sich jetzt nicht hängenlässt, weil mit 84 Jahren, wenn du dich da hängenlässt, das könnte auch fatale Auswirkungen haben." Es sei ihm lieber, wenn Heino bald zurück auf die Bühne gehe: "Das ist wahrscheinlich auch ein Stück Therapie für ihn", verrät er in der ARD-Sendung "Brisant".