Neue Liebe für "Vorstadtweib"

Schauspielerin Julia Stemberger spricht in der „Bunten“ erstmals über ihren Partner.

Partner. Ganz so neu ist die Partnerschaft zu Arzt Georg zwar nicht, doch Ex-Vorstadtweib Julia Stemberger (56) sprach bisher nie über ihre Beziehungen. In der aktuellen Ausgabe der Bunten verrät sie, dass es für den Mann, den sie seit zweieinhalb Jahren liebt, oft nicht so einfach ist, seinen Platz in ihrer Patchwork-Familie zu finden. Zuvor war Stemberger mit ihrer Tochter Fanny Altenburger (21) alleine.

Eifersucht. „Sie musste sich erst an meine neue Liebe gewöhnen. Willkommen ist niemand so wirklich“, sagt Stemberger. Die Beziehung mit Georg sei immer frisch: „Ich bin viel unterwegs, dass etwas bei uns Routine wird, gibt es nicht.“