1,55 Millionen Euro: Arnie-Charity mit neuem Spenden-Rekord

Donnerstagabend lud der "Terminator" zur großen Charity-Auktion und darf sich durch die tatkräftige Unterstützung der prominenten Spender über eine Rekord-Summe freuen

„Besonders in diesen herausfordernden Zeiten, ist es für mich wichtig, dass wir zusammenhalten. Heute setzen wir uns für den Schutz unseres Planeten und eine gesündere Zukunft für alle ein. Für mich ist selbstverständlich: Meine Gedanken sind bei meinen Landsleuten in Los Angeles. Deshalb werden wir heute auch zusätzlich Geld für die tapferen Feuerwehrleute und jene Menschen, die Kalifornien wieder aufbauen, sammeln“, so begrüßte Arnold Schwarzenegger seine Gäste beim „Special Dinner for Climate Action“ beim legendären Stanglwirt in Going.

Maria Hauser, Arnold Schwarzenegger und Monika Langthaler © Fuhrich ×

Die Veranstaltung fand zum vierten Mal vor dem legendären Hahnenkammrennen statt und brachte eine beeindruckende Rekordsumme von 1,55 Millionen Euro für eine saubere Zukunft ein. 300.000 Euro davon wurden für die Bekämpfung der Feuer in L.A. gesammelt, wo aktuell durch die Feuerwehren Unglaubliches im Kampf gegen die Flammen geleistet wird.

Barbara Meier und Klemens Hallmann © Fuhrich ×

Mehr als 170 Gäste nahmen an dem Vernetzungstreffen der besonderen Art sowie der Versteigerung teil – unter ihnen prominente Gäste wie Giovanni und Jana Ina Zarrella, Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee, The BossHoss, Top-Model Nadine Mirada, Zigarren-Guru Daniel Marschall, Verleger Adi Weiss, Ralf Möller, Barbara Meier und ihr Klemens Hallmann, Mark Keller und viele mehr.

Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee © Fuhrich ×

Dabei kamen zahlreiche Kunstwerke, signierte Unikate, einmalige Erlebnisse und persönliche Gegenstände unter den Hammer. Zu den begehrtesten Auktionsobjekten zählten heuer ein Workout mit Gouverneur Arnold Schwarzenegger, das 100.000 Euro einbrachte sowie ein Package mit einem besonderen VIP- und Meet & Greet Erlebnis mit und vom Künstler Giovanni Zarrella, welches 125.000 Euro erzielte. Zudem wurde auch heuer eine der legendären Schwarzenegger Uhren versteigert. Diese erzielte zuerst einen Betrag von 170.000 Euro. Dieser Betrag wurde dann für den Kampf gegen die Flammen in L.A. sogar noch auf 340.000 Euro verdoppelt.

Arnie spendete Audemars Piguet Luxus-Uhr © Fuhrich ×

Die Erlöse des Abends kommen unter anderem der Schwarzenegger Climate Initiative zugute. Diese organisiert die jährlich stattfindende internationale Klimakonferenz AUSTRIAN WORLD SUMMIT in Wien. Dort werden konkrete Lösungen aus aller Welt präsentiert und Klimahelden miteinander vernetzt. Darüber hinaus unterstützt die Initiative ausgewählte Klima- und Umweltschutzprojekte rund um den Globus. Dieses Jahr wird die Initiative mit den Einnahmen zudem einen Beitrag von 300.000 Euro für die Katastrophen- und Wiederaufbauhilfe in Los Angeles leisten.