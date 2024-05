× 2,1 Millionen Spotify-Fans (!) Österreicherin schaffte es jetzt sogar auf den Times Square

Sängerin Esther Graf erfreut sich großer Beliebtheit und erobert nun sogar den internationalen Raum

"Esther, Österreichs meist gestreamte Künstlerin mit über 2 Millionen (!!) monatlichen Hörern allein auf Spotify, wurde eine ganz besondere Ehre zuteil – ein Bild von ihr ist groß am New Yorker Times Square zu sehen", heißt es in einer Aussendung von Sängerin Esther Graf (25), die vor allem durch "Mit dir schlafen", den gemeinsamen Song mit Rapper Alligatoah, Bekanntheit erlangte.

Spotify hat 2021 das Programm EQUAL GSA ins Leben gerufen, um die Gleichberechtigung von Frauen im Musikbusiness zu fördern. Monatlich wird eine Künstlerin aus dem Raum Deutschland-Österreich-Schweiz auf nationalen und globalen Playlists gefeatured. Diesmal entschied sich der Streaming-Riese offensichtlich für die Österreicherin.

Gemeinsame Sache mit Sido

Auch mit Rapper Sido hat Esther gemeinsame Sache gemacht. Der Song "Mama hat gesagt" war einer der der höchsten Neueinstiege in den Charts. Das Video dazu, finden Sie hier:

Neues Album im Juni

Außerdem gibt es bald neue Musik von Esther. Am 21. Juni kommt ihr neues Album "happy worstday". Man wird sicherlich noch einiges von der Kärntnerin, die mittlerweile in Berlin lebt, hören.