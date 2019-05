Seit Tagen reden alle darüber, jetzt singt einer davon. Der Sänger und Entertainer "Blonder Engel" hat den Inhalt der "Ibiza Tapes" nun als Song verarbeitet.

Saftiger Text

Herausgekommen ist dabei ein Lied, dass sich humorvoll und ein bisschen hämisch mit den Vorkommnissen auseinandersetzt. Da heißt es: "Auf die Schnelle, quasi auf die 'Oligache' (...) Jo da Vizi, samt Komplizi wird zum Strizi auf Ibizi" Weiter geht's mit: "Zwa Joah später faungt da Kas daun au zum stinkn, jo und schuid drau san vermutlich die Linkslinkn." Aber auch der Bundeskanzler wird ordentlich aufs Korn genommen: "Bereits zur Mittags-, Nochmittags-, nein Abendstunde, bricht der Kanzler mit dem Schweigen und tut Kunde, dass er schon ein resoluter großer Bua is. Der noch oi de Einzelfälle was, waun gnua is." Auf YouTube wurde das Video bereits einige Tausend Mal in weniger als 24 Stunden angesehen. "Blonder Engel" versteht sich laut der Facebook-Seite als Konzeptkünstler für witzige Texte.