Hommage an ABBA: Conchita singt beim ESC-Finale

Conchita wird beim großen Finale des Eurovision-Song-Contest auftreten. Mit Zwei Kolleginnen bringt sie eine Hommage an ABBA dar.

Fast auf den Tag genau zehn Jahre ist es her, dass Conchita den ESC mit "Rise like a Phoenix" gewann. Nun wird die Sängerin wieder im Finale des ESC auf der Bühne stehen - als Hommage an ABBA. Begleitet wird sie dabei von den ehemaligen schwedischen Song-Contest-Gewinnerinnen Charlotte Perrelli und Carola.

Mit "Waterloo" gewann die schwedische Band ABBA vor genau 50 Jahren und für Schweden zum allerersten Mal den Song-Contest. Dass nun Conchita als "Ehren-Schwedin" durchgeht ist eine große Ehre und zeigt, wie wichtig die Sängerin für die Geschichte des Eurovision-Song-Contests ist.

"Große Ehre im Finale zu sein"

"1974 war das Jahr, in dem ich geboren wurde, und ABBA gewann den Eurovision Song Contest. Sie sind Vorbilder, mit denen ich aufgewachsen bin, und die Gelegenheit zu haben, Teil ihrer Ehrung beim Eurovision Grand Final zu sein, fühlt sich sehr schön und bedeutsam an“, sagt Perrelli, die vor 25 Jahren den Song-Contest gewann. Carola holte den Sieg 1992 für Schweden und das erste Mal nach Malmö.

Conchita gewann 2024 für Österreich den Eurovision-Song-Contest.