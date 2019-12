Heimspiel & Ambros- Hit für 70.000 Fans

Konzert. „Wir haben das vorher 18 Mal in Deutschland geprobt und wissen somit, dass es funktioniert!“ Megahype um Seiler und Speer in Wien. Über 12.000 Fans wollten gestern das große Heimspiel in der Stadthalle feiern (nach Redaktionsschluss). 70.000 sind bei der Österreich-Tour dabei.

Duett. Als Highlight steht dabei neben Kulthits wie Ham kummst und unglaublicher Pyro-Show („Wir feiern damit schon Silvester vor!“) ein Duett mit Wolfgang Ambros am Programm. Sie stimmen die gemeinsame Gänsehaut-Ballade Servas du an: „Das ist eine große Ehre, er gibt dem Trauer-Song für meinen Opa die richtige Emotion mit.“

Seiler als Sido. Herzergreifend war auch das Warm-up: umjubelter Benefiz-Auftritt bei Toni Polsters Viktoria für die Odachlosen-Hilfe. Witzig: Seilers Brille sorgte dabei für Doppelgänger-Alarm – Sido-Sprechchöre!

Seiler & Speer im Gespräch mit ÖSTERREICH