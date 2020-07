Kein „Dolce Vita“ am italienischen Strand für Richard Lugner. Wegen Corona wurde der TV-Dreh an der Adria abgesagt. Doch Lugner hat bereits eine neue Idee. „Mir wurde vor Kurzem ein Dracula-Schloss in Rumänien angeboten“, freut sich Mörtel im ÖSTERREICH-Talk. Doch ATV müsste ebenfalls damit einverstanden sein. „Falls nicht, bleibe ich daheim in meiner Villa oder fahre an den Wörthersee“, so Lugner.