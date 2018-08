Serien-Aus: Larissa wird jetzt Buhlschaft

Wie der ARD nun bekannt gab, steigt Larissa Marolt (26) tatsächlich bei Sturm der Liebe aus. Derzeit genießt sie noch die letzten Tage ihres Urlaubs an der Côte d’Azur mit Freund Whitney Sudler-Smith, ehe sie ab September ihre neue Rolle einnimmt. „Ich bereite mich auf den Jedermann in Potsdam vor (Anm.: Marolt spielt die Buhlschaft). Das ist wieder ganz was anderes, weil es ja eine Theaterproduktion ist. Ich habe einen guten Respekt vor der Rolle, da es auch wieder eine ganz andere Sprache ist. Textlich gesehen – da der viel anspruchsvoller ist“, sagt Marolt im ÖSTERREICH-Talk. Ihr größter Wunsch sei jedoch eine Rolle im Dialekt.