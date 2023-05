Würge-Attacke: Ö3-Star Elke Rock hatte Todesangst

Die Ö3-Moderatorin war mit ihrem Sohn in Italien, dort passierte der Vorfall.

Fassungslos. Ein dunkler Raum, Hämatome an Hals und Wangen und ein Blick der Bände spricht – Elke Rocks Instagram-Posting versetzte die Fans und Kollegen in Schockstarre. Auf der Plattform versucht die Ö3-Moderatorin „einen Teil der Last abzugeben.“

Schockmoment für Elke Rock: Brutale Würge-Attacke auf Ö3-Star im Urlaub

Am 19. Mai passierte es: „In unserem Familienhotel kam es im Nachbarzimmer zwischen dem Paar zu einem lauten Streit. Rock habe nicht schlafen können und deshalb angeklopft. Der alkoholisierte Mann packt Rocks Hals und drückte zu. „Ich habe daran gedacht, dass mein Sohn alleine im Bett liegt. Was wäre, wenn mir der Betrunkene meinen Kopf gegen die Wand schlägt? Was passiert mit meinem Kind?“, schreibt sie.