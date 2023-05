Schockmoment für Elke Rock: Brutale Würge-Attacke auf Ö3-Star im Urlaub

Ö3-Star Elke Rock wurde im Urlaub Opfer einer brutalen Würge-Attacke.

„Gestern Nacht ist mir zum ersten Mal das passiert, was ich bis dato nur gelesen oder in den Nachrichten gehört habe.", beginnt Ö3-Star Elke Rock (40) ihre Geschichte, mit der sie sich an ihre knapp 15.000 Instagram-Follower wendet. Gemeinsam mit ihrem Sohn war sie in Italien auf Urlaub. Im Nachbarzimmer ihres Familienhotels kam es gegen 2 Uhr Nachts zum Streit zwischen einem Pärchen. „Dem Dialekt nach zu urteilen, zwei Kärntner."

Ihr Kind schlief bereits, sie selbst konnte aufgrund des Gebrülls kein Auge zu machen. Sie entschloss sich dazu, bei dem Nachbarzimmer anzuklopfen - mit gravierenden Folgen. „Host du a Problem", brüllte ihr der sichtlich angetrunkene Mann entgegen. Er packte Rock am Hals und begann sie zu würgen. „Sein Daumen bohrt sich in meinen Lymphknoten und immer wieder fragt er mit seinem wutverzerrten Gesicht 'Host du a Problem?'", erzählt der Ö3-Star auf Instagram.

"Mein ganzer Körper zittert"

Die Lebensgefährtin des Brutalos zerrte ihn schließlich zurück ins Zimmer. "Mein ganzer Körper zittert und mein Herz scheint wie still zu stehen", beschreibt Rock ihre Gefühlslage nach der brutalen Attacke. Sie wendete sich an die Nachtportierin, welche das aggressive Pärchen konfrontierte. Die Frau, die eben noch ihren Mann von Rock weggezerrt hatte, behauptet nun, dass die Aggression von der Moderatorin ausgegangen sei. Am nächsten Morgen ist das Paar laut Rock von der Hotelbesitzerin rausgeschmissen worden.

Neben Schmerzen am Hals und Kehlkopf klagt Rock vor allem über die weitaus schlimmeren Schmerzen: „Für das Auge nicht sichtbar. In einem drinnen. Im Kopf, der Erinnerung, dem Gefühl… und es bleibt eine Angst, die man nicht so schnell wegreden kann."