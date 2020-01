Silvia Schneider: Auftritt mit "neuem" Gabalier

Wien. Am 6. März 2020 öffnet der glamouröseste TV-Ballroom des Landes wieder seine Pforten – an den Start gehen Schauspielerin und Sängerin Edita Malovčić, Fußballlegende Andreas Ogris, Schauspieler Christian Dolezal, Ski-Weltmeisterin Michaela Kirchgasser, Opernstar Natalia Ushakova, Moderatorin Silvia Schneider, Dragqueen Tamara Mascara, Sänger Cesár Sampson, Boxer Marcos Nader und Moderator Norbert Oberhauser. Übers Tanzparkett werden die „Dancing Stars“ der 13. Staffel von den Profitänzerinnen und Profitänzern Danilo Campisi, Willi Gabalier, Conny Kreuter, Alexandra Scheriau, Dimitar Stefanin, Florian Vana, Roswitha Wieland und erstmals Vesela Dimova, Stefan Herzog und Catharina Malek geführt. Auch wenn es noch ein Geheimnis ist, wer mit wem tanzen wird, gab es gestern (am 16. Jänner) im Klyo in der Wiener Urania ein erstes Get-together von Promis und Profis.

© ORF

Die Entscheidung über die „Dancing Stars“-Paarungen trifft die Redaktion unter der Leitung von Andrea Heinrich: „Natürlich habe ich schon Überlegungen angestellt, welcher Profi mit welchem Promi ein spannendes Paar abgibt. Dabei spielen körperliche, wie etwa die Größe, und persönliche Merkmale eine Rolle. Ich schließe aber nicht aus, dass uns dieser Abend doch noch zu Änderungen inspiriert.“ Bekanntgegeben werden die Promi/Profi-Paare einmal mehr im Rahmen eines Presseevents zum Probenbeginn am 10. Februar in Wien.

© ORF

Ein Bericht über den gestrigen Abend steht heute um 20.05 Uhr in ORF 2 auf dem Programm der „Seitenblicke“, die übrigens am vergangenen Sonntag einmal mehr die Millionengrenze knacken konnten und 2019 sowohl ihren Marktanteil als auch ihre Reichweite steigern konnten.