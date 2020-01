Kalorienreich. Tausende Torten und weitere zahlreiche süße Versuchungen warten heute Abend in der Wiener Hofburg auf die Gäste des Zucker­bäckerballs. Und wenn es letztes Wochenende die Politik war, die sich im Walzertakt wiegte, wird es heute die Society sein, die im Dreivierteltakt feiert. Schirmherrin Birgit Sarata ist jedenfalls in heller Verzückung und Vorfreude auf den Ball. „Der Zuckerbäckerball ist für mich der Ball der Lebensfreude“, so die Society-­Doyenne.

© Vienna Press / Andreas TISCHLER

Elitär. Hochkarätig geht es neben weiteren Bällen am Freitag und Samstag dann nächste Woche weiter. Dann treffen sich Wirtschaft und Politik im ­Musikverein beim Philharmonikerball.