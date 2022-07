Alaba: Body-Duell mit Shalimar

Das Traumpaar bringt die Fans auf Instagram in Wallung

Den Sommerurlaub auf Ibiza haben Star-Kicker David Alaba (30) und Freundin Shalimar zur Entspannung genutzt. Die Fotos, die dabei entstanden sind, versetzen die Fans in Aufregung. Sowohl David als auch Shalimar zeigen ihre gestählten Körper auf Instagram. Bei beiden finden sich unzählige Flammen-Emojis unter den Postings. „Wow du bist sehr hübsch“, schreibt ein Anhänger unter Shalimars Bikini-Foto. Ein anderer bezeichnet sie als „perfekt“.

Das Traumpaar checkte mit Freunden und Familie in eine Luxus-Villa ein. Zuvor urlaubten die beiden auch in der Türkei. Auch dort luden sie eine ganze Schar an Weggefährten ein, um ihren Luxus zu teilen Die Fans können es bei den Aussichten gar nicht abwarten, noch mehr Urlaubs-Schnappschüsse zu sehen. Die nächste Reise kommt bestimmt...