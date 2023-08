Alaba & Shalimar im Familienurlaub

Der Star-Kicker genießt ein paar Tage mit Familie und Freunden in Italien

Das freie Wochenende nutzte Star-Kicker David Alaba gleich für einen Familien-Kurzurlaub in Italien. Shalimar und die Kinder packten bereits am Donnerstag vergangener Woche ihre Koffer und reisten im Privatjet an. Papa David kam wohl Freitagabend an.

© Instagram Shalimar genießt ihr Frühstück in der Sonne

Shalimar hält die Instagram-Follower stets auf dem Laufenden. Auch im Urlaub dürfen die Fans live dabei sein. Egal, beim Schwimmen im Pool oder beim Faulenzen im Haus - die Anhänger wissen immer, was gerade passiert.

© Instagram David Alaba posiert mit Freunden vor der Villa in Italien

Alaba scheint wieder einmal eine Luxus-Villa für seine Familie und Freunde gemietet zu haben. Wo genau diese liegt, verrät Shalimar aber selbstverständlich nicht. Ein bisschen Privatsphäre muss im Urlaub schließlich dennoch sein.