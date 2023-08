Alles muss raus bei Verleger Mucha

Seit kurzem hat "Extradienst"-Herausgeber Christian Mucha ein neues Büro - aber nicht genug Platz für seine komplette Einrichtung. Jetzt lädt er zum Flohmarkt!

Auch Christian Mucha hat - frei nach Niki Lauda - "nichts zu verschenken". Aber dafür zahlreiche Schnäppchen zu vergeben. Auf Grund seiner Büro-Übersiedelung vom 7. in ein kleineres Büro im 1. Bezirk gibt es nicht genügend Platz für Büromöbel, Geschirr, Computer & Co. Diese bietet der smarte Verleger jetzt im Rahmen eines Büro-Flohmarkts zu Schnäppchenpreisen an. So zum Beispiel ein Kasten der 6.000 Euro gekostet hat um günstige 500 Euro.

Möbel, Kunst und Deko

Dazu kommen auch eine Kunstgegenstände, wie einige Exemplare aus Muchas Postersammlung, silberne Kaffeeschalen und -Kannen. "Da das neue Büro deutlich kleiner ist, sind unzählige Dinge verblieben, die wir bei einem Flohmarkt, zu dem ich Euch allerherzlichst einlade, verkaufen werden. Von großen Bildern und Cartoons, über hunderte Covers von Titelseiten unserer Ausgaben der letzten Jahrzehnte, gerahmt in eleganten Glasrahmen, bis hin zu Büromöbeln und dergleichen reicht das Sortiment", so Mucha der alles um "einen Apfel und ein Ei" anbietet.

Wann & Wo

Interessierte können das eine oder andere Schnäppchen am 8. September von 11 bis 15 Uhr in der Zieglergasse 1/3. Stock im 7. Bezirk ergattern. First come - first serve!