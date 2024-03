Ambros: "Es geht mir viel besser"

Nach seinem Spitalsaufenthalt meldet sich Wolfgang Ambros auf Facebook.

Wolfgang Ambros, der wegen einer Entzündung am Fuß fünf Tage lang in einem Wiener Spital behandelt wurde, durfte am Donnerstag die Klinik wieder verlassen. Am Samstag bedankte sich der 72-Jährige auf Facebook für die vielen Genesungswünsche. "Ich bin sprachlos. DANKE", schreibt Ambros. "Ich bin inzwischen wieder zu Hause in Tirol und es geht mir viel besser."

Der Austropop-Star denkt bereits wieder an seine Konzerte: "Ich nutze die Zeit bis zu den Konzerten - auf die ich mich schon sehr freue - um mit Ruhe und Erholung wieder vollständig zu Kräften zu kommen. Wir sehen uns - demnächst in Wien oder danach irgendwo auf unserer Tour."

Am Montag schockte ein kurzes Update auf der Internet-Seite vom Wiener Theater Akzent das ganze Land: „Die Vorstellung Wolfgang Ambros Pur wurde krankheitsbedingt auf den 9. April verschoben“ .Der Austropop-Kaiser, der am ja am Dienstag mit 455 Fans in in Wien seinen 72er feiern wollte, lag da schon im Spital. „Wolfgang ist erkrankt," erklärte Manager Peter Fröstl am Montag das Konzert-Storno. Und weiter: "Er sagt freiwillig keine Konzerte ab!"

Nach dem Ambros letztes Wochenende in Amstetten noch zwei umjubelte Konzerte mit dem um „sechs neue (alte) Lieder“ adaptierten Unplugged-Programm "Pur" lieferte plagten ihn am Sonntag die Schmerzen. Entzündung am Fuß! Er musste sogar einen geplanten Privat-Auftritt in Wien absagen. Checkte stattdessen im Krankenhaus ein. Dort wurde er, wie Fröstl im oe24.Interview verriet, auf Grund und Boden durchgecheckt „Mit 24 Stunden EKG, Blutdruckmessen und allem was dazugehört! Die Internistin ist da eine sehr Genaue!“ auch an seinem 72. Geburtstag, den er am Dienstag im Spital verbrachte.

Donnerstag Nachmittag gaben die Ärzte dann endlich das Ok: Ambros durfte das Spital wieder verlassen und erholt sich nun in Waidring von den Strapatzen. Am 9. und 10. April will Wolfgang Ambros im Wiener Theater Akzent dann wieder auf der Bühne stehen. Und seinen 72er gebührend nachfeiern.