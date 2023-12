Amira Pocher: Auszeit in Österreich

Der Rosenkrieg mit Ex-Mann Oliver Pocher dürfte Amira doch ordentlich zugesetzt haben. Jetzt gönnt sich die gebürtige Österreicherin einen Urlaub in ihrer Heimat.

In ihrer Instagram-Story plaudert Amira darüber, wie gut es sich anfühlt wieder in Österreich zu sein. Sie habe die Berge, die Luft und vor allem ihre Freunde und Familie vermisst, erzählt sie. Sie residiert im noblen "Das Edelweiss - Salzburg Mountain Ressort" in Großarl und genießt dort den Abstand zum Drama mit Comedian Olli.

Video zum Thema: Amira Pocher urlaubt in Salzburg

Im Wellness-Bereich liest Amira ein Buch und genießt den Outdoor-Pool. Mit ihren Kids baut Mama einen Schneemann und ein Iglu - es wirkt fast so, als hätte sie es geschafft, die Probleme zumindest eine Zeit lang hinter sich zu lassen.

Video zum Thema: Amira Pocher postet im Urlaub Video von Schneemann

Vor allem freut sich Amira auf das Skifahren. Ein Freund von ihr ist Skilehrer in Großarl und soll ihren Kleinen zumindest die Basics beibringen.

Video zum Thema: Amira Pocher im Edelweiß Mountain Resort

Schade nur, dass die Familie so zerrüttet ist, dass Olli diese schönen Dinge versäumt...