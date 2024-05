Andi Knoll spricht im ORF über seine Penis-Größe

Der Moderator sorgte bei "Willkommen Österreich" mit seiner Antwort zum Thema Beauty-OPs für erstaunte Gesichter

Manche Menschen scheinen einfach in der Gen-Lotterie gewonnen zu haben. Einer davon ist Andi Knoll. Der ORF-Moderator feiert demnächst seinen 52. Geburtstag und würde glatt für 35 durchgehen, so fit, wie er ist. Auch tiefere Fältchen sucht man vergebens. Während seines Besuchs bei "Willkommen Österreich" fragten Dirk Stermann und Christoph Grissemann jetzt genau nach, was Knolls Wundermittel ist.

Knoll gesteht Beauty-Eingriff

Auf die Frage, ob Knoll schon eine Schönheits-OP machen lassen hat, antwortete er mit viel Humor: "Natürlich. Die Ohren sind gemacht, den Penis habe ich mir verkleinern lassen". Gelächter brach aus. Auch Stermann und Grissemann konnten sich das Lachen nicht verkneifen. Zum Schluss ließ sich der Moderator aber dann doch noch ein Geständnis entlocken: " "Ich habe mir tatsächlich die Schlupflider machen lassen"

Auch in Zukunft schließe er keine Schönheits-Behandlungen aus.