André Heller erhält Lebenswerk-Amadeus von Bundespräsident Van der Bellen

Wien. Die 20. Amadeus Austrian Music Awards werden heuer coronabedingt im Rahmen einer voraufgezeichneten TV-Show ohne Publikum verliehen, die am 10.9.2020 um 20:15 Uhr in ORF 1 ausgestrahlt wird. Die Verleihung des Lebenswerk-Amadeus ging nun schon im Vorfeld über die Bühne bzw. über den Kaffeehaustisch: Alexander van der Bellen und André Heller trafen sich im Café Hawelka, wo der Bundespräsident dem Ausnahmekünstler die goldene Lebenswerk-Trophäe überreichte. Die Highlights der Preisübergabe und ein von Alexander Van der Bellen begleitetes Heller-Portrait gibt es im Rahmen der TV-Show am 10.9. in ORF 1 zu sehen.