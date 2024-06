× Andrea Berg feiert Song-Premiere in Kitzbühel!

Am 8. Juni steigt in Kitzbühel das große "Schlagerboom Open Air" 2024 und Florian Silbereisen (42) hat wieder hochkarätige Gäste vor Ort.

„Das wird gigantisch! Ich kann es kaum erwarten“, schwärmt der 42-Jährige bereits bei der Verkündung des Konzerts. Das Besondere ist, dass dieses Jahr der 30. Geburtstag der beliebten Event-Reihe stattfindet. Seit 1994 begeistert Schlagerboom Millionen von Zusehern mit unvergesslichen Shows.

© Getty Images ×

Andrea Berg mit neuer Single und Album

Die 58-jährige Schlager-Queen Andrea Berg präsentiert beim Open Air ihre brandneue Single "Sag niemals nie" live im TV. Und der Song wird garantiert ein Ohrwurm: „Sag niemals nie, wer weiß, in so ´ner Nacht kann doch so viel passiern. Nimm meine Hand und tanz, lass uns die Lust am Leben spürn“. Ab 7. Juni kann das neues Studioalbum "Andrea Berg", das im Herbst erscheint, vorbestellt werden.

© Getty Images ×

Staraufgebot in Kitzbühel

Neben Andrea Berg sorgen weitere Schlager-Größen für beste Stimmung: DJ Ötzi, Mickie Krause, Michelle, Eric Philippi, Ben Zucker, Marianne Rosenberg, Kerstin Ott, Melissa Naschenweng, voXXclub, Howard Carpendale und Anna Ermakova.