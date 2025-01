Der Volks-Rock'n'Roller traf bei der Schnitzelparty im Zuge des Hahnenkammrennen auf ein Playboy-Häschen

Beim diesjährigen Hahnenkammrennen in Kitzbühel wurde ordentlich genetzwerkt, gefeiert und geflirtet. Bei Rosis Schnitzelparty ging es am Samstag (25. Jänner) besonders heiß her. Grund dafür waren die beiden Playmates Laura Engelmann und Veronika Sbrizzai. Sie verwandelten die Tanzfläche in einen Laufsteg und verdrehten den Männern ordentlich den Kopf. Sogar Andreas Gabalier, wie es scheint.

Laura Engelmann und Andreas Gabalier © Instagram ×

Klo-Selfie mit sexy Bunny

Der Volks-Rock'n'Roller posierte mit Playmate Laura Engelmann auf der Toilette der Sonnbergstuben. Die beiden strahlen in die Kamera. Die hübsche Deutsche postete das Selfie nachher auf Instagram und versah es mit Herzchen: "So ein schöner Moment", schreibt sie dazu. Seit seiner Trennung von Moderatorin Silvia Schneider hat man den Sänger nicht mehr an der Seite einer Frau gesehen. Engelmann würde optisch schon einmal zu dem Musiker passen.





Kinderwunsch

Gabalier äußerte immer wieder den Wunsch nach einer eigenen Familie. Die passende Frau dazu habe er nur noch nicht gefunden. Ob Engelmann dafür die Richtige wäre? Das weiß nur Andreas selbst. Gerade wurde der Musiker zum Onkel gemacht. Sein Bruder Willi hat sein erstes Kind mit Gattin Christiana bekommen.