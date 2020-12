Super-Primadonna Anna Netrebko, ihr Sohn Tiago (11) und ihr Mann Yusif Eyvazov (43) waren in Wien Christbaum-Shoppen.

Auftritt. Gestern wollte Anna Netrebko in Wien Comeback feiern. Rollen-Debut als Tosca in der Staatsoper als TV-Show. Zum Warm-Up ging's auf den Graben. Christbaum-Kauf mit Gatten Yusif und Söhnchen Tiago bei der Pestsäule. Als der Baum gefunden war, legte sie einen Freudentanz hin. Auch so besiegt man das Lampenfieber.