Anna Netrebko pfeift auf Quarantäne

Opernstar Anna Netrebko gibt genau jenes Beispiel dafür, warum durch die Urlaubssaison die Corona-Zahlen in Österreich wieder steigen: Die Sängerin urlaubte mit Ehemann Yusif Eyvazov und Sohn Tiago zwei Wochen lang in Bodrum (Türkei) - ÖSTERREICH berichtete. jetzt ist sie zurück in Wien und spaziert unbekümmert durch die Innenstadt. Selbstisolation? Keine Spur!

Die Wahl-Österreicherin reiste in ein Land, für das die Regierung eine Reisewarnung Stufe 6 ausgesprochen hat. Deshalb benötigt man bei der Rückreise nach Österreich einen Corona-Test, den Netrebko hoffentlich gemacht. Weil man erst in zwei Wochen wirklich weiß, ob sich Netrebko in der Türkei infiziert hat, müsste der Opern-Star eigentlich in freiwillige Isolation gehen.

Offiziell hat die Türkei aktuell noch immer rund 10.000 aktiv erkrankte.

Fahrlässig. Netrebko kümmert das wenig. entspannt posiert sie am Stephansplatz mit der Familie. Ende Juli geht es für die Diva nach Mailand für einen auftritt an der Skala, Ende August singt sie dann bei den Salzburger Festspielen.