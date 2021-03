Armin Assinger: Geheime Hochzeit mit seiner Sandra

Armin Assinger hat seine langjährige Freundin Sandra geheiratet.

Seit Freitag ist es offiziell: Ex-Skistar Armin Assinger (56) und die ehemalige Leichtathletin Sandra Schranz (44) haben sich in Kalsdorf bei Graz das Ja-Wort gegeben. In einem Facebook-Posting machte Sandra die Neuigkeit öffentlich. Die 44-Jährige nahm seinen Namen an. "Happy" schrieb sie auf ihrem Profil und änderte den Namen auf Sandra Assinger. Damit ist es klar: Die beiden haben also nach sieben Jahren Beziehung geheiratet.

Zahlreiche Freunde Sandras gratulierten ihr und dem Ex-Skirennläufer und nunmehrigen TV-Moderator Armin Assinger in den Kommentaren zur Hochzeit. "Herzlichen Glückwinsch", heißt es in zahlreichen Einträgen.

© Facebook/Sandra Assinger

Nachdem Armin Assingers Ex-Frau Bettina 2020 wieder geheiratet hatte, legt jetzt Armin Assinger nach. Sie und der deutsche Unternehmer Achim Weniger gaben sich im November das Ja-Wort.