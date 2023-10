Arnie rockt die US-Buchcharts

Fachzeitschriften listen Arnold Schwarzeneggers Ratgeber "Be Useful: Seven Tools for Life" ganz oben

Vom "Terminator" zum Bestseller-Autor: Arnold Schwarzenegger (76) führt in den USA mehrere Buch-Rankings an. Das Fachmagazin "Publishers Weekly" schreibt, dass "Be Useful: Seven Tools for Life" diese Woche Auf Platz eins rangiert. In der "New York Times" scheint Arnie als Führender in der Rubrik "Ratgeber" auf.

Arnold Schwarzeneggers neues Buch "Be Useful" nimmt den Leser mit auf eine inspirierende Reise durch ein fesselndes Leben, es zeigt anhand persönlicher Geschichten des Schauspielers, Bodybuilders und Politikers, wie die hier beschriebenen Werkzeuge in die Praxis umgesetzt werden können – egal, welche Träume man verfolgt.

Der amerikanische Traum

Schwarzenegger will den Menschen Hoffnung geben. Sie brauchen Träume und Vorbilder, die ihnen zeigen, dass auch in schwierigen Zeiten alles möglich ist. Mit 200 Dollar in einer Sporttasche kam er Ende der Sechziger in die USA - heute ist er einer der erfolgreichsten Menschen der Welt: Weltmeister, Filmstar, Politiker, Geschäftsmann. In seinem Werk enthüllt er seine sieben Erfolgsregeln und veranschaulicht anhand einschneidender Erlebnisse, wie er es durch Ehrgeiz, Zuversicht, Entschlossenheit und Demut ganz nach oben schaffte. Seine Hauptbotschaft: Sei nützlich. So machst du die Welt zu einem besseren Ort und dich selbst zu einem glücklichen Menschen.