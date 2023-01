Austro-Blogger verrät Gehalt: ''20.000 Euro netto''

Austro-Blogger Michael Buchinger schwingt ab März das Tanzbein bei ''Dancing Stars''.

Als 16-Jähriger begann Michael Buchinger seine Social Media-Karriere mit Youtube-Videos, mittlerweile hat er sechsstellige Followerzahlen, ist Kabarettist, Instagramer, Podcaster – und bald auch Dancing Star. Im Interview mit Ö3 hat er verraten, was er als Influencer mittlerweile so verdient. Pro Bild, das Buchinger für Firmen postet, verlangt er 2.000 Euro. "200 Euro pro 10.000 Follower kann man bei Qualität verlangen", rechtfertigt der Influencer sein Honorar. Damit kommt der baldige Dancing Star auf durchschnittlich 20.000 Euro netto pro Monat.

Seit 2016 kann Buchinger alleine von Social Media leben, davor habe er 7 Jahre lang Youtube-Videos "just for fun" gemacht und sich ausprobiert, so der Wiener.