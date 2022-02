Austro-Geissens bekommen Reality-Show

Ab 3. Februar zeigen 'Die Temmers' ihr schillerndes Leben auf ATV

"Reich wie Scheich" - so lautet der Untertitel der neuen Reality-Show auf ATV. Darin zeigt das Millionärspaar Walter und Susi Temmer ab 3. Februar jeden Donnerstag (21.30 Uhr, ATV) seinen extravaganten Lebensstil und beweist, dass man auch ohne Studium und gute Schulnoten reich werden kann. Natürlich nur durch Disziplin und Arbeitswillen. Mit dem Verkauf von Internet-Domains haben es die Temmers in die heimische ­Finanz-Oberliga geschafft.



Auf ihren Millionen wollen sich die Temmers aber nicht ausruhen. So hat Walter gerade erst ein eigenes TV-Studio bauen lassen, aus dem die Temmers bald selbst on air gehen wollen. Wir werden also in Zukunft noch viel mehr von den beiden zu sehen bekommen.