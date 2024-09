Austro-Model Nadine Mirada heizt uns zum Herbstbeginn ein

Die hübsche Oberösterreicherin wurde in Positano für Guess in Szene gesetzt

Diese Woche findet der Herbst, und mit ihm die kühleren Temperaturen, Einzug in das ganze Land. Damit die Winter-Depression nicht gleich einsetzt, ist Top-Model Nadine Mirada noch einmal ausgeflogen, um sonnige Bilder zu shooten.

Mirada feiert internationale Erfolge

In Positano an der traumhaften Amalfi Küste, posierte Nadine Mirada in heißen Badeanzügen für ihren Stammkunden Guess. Dabei macht die Oberösterreicherin eine wahnsinnig gute Figur.

Nadine Mirada für Guess © Guess Lingerie / Juxhin Kurti ×

Begehrt, auch bei den Männern

Mirada ist nicht nur ein international gefragtes Model. Auch die Männerwelt liegt ihr zu Füßen. Vor kurzem wurde ihr gar eine Liebelei mit Brasilien Kicker Neymar nachgesagt. Bei all den Terminen und dem Jetset-Leben bleibt aber im Grunde kaum Zeit für die Liebe.