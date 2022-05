Der Wiener Rapper Yung soll bereits vor mehr als einer Woche Opfer eines Überfall geworden sein.

Nach Informationen der Bild-Zeitung soll sich das Ganze bei einer House-Party in einer Wohnung in Berlin-Mitte ereignet haben. Der Rapper soll mit einem Messer bedroht worden, als mehrere vermummte Täter am 22. April mit Waffen und Pfefferspray in der Wohnung auftauchten.

In der Wohnung seien dann Bargeld und Wertgegenstände gefordert worden. Nach Informationen der Bild-Zeitung wurde auch Schmuck erbeutet. Den Fall haben die Betroffenen zur Anzeige gebracht, heißt es weiter. Den Zugang zum Wohnkomplex sollen die Täter durch Sturmklingeln erlangt haben.

Aus dem Umfeld von Yung Hurn hieß es, dass dieser im Anschluss unter Schock gestanden habe und sich zu den Geschehnissen nicht äußern wolle.