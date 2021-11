Austro-Topmodel Nadine Leopold ist verlobt

'Er hat mir einen Ring angesteckt!' Topmodel Nadine Leopold wird heiraten.

Romantik pur gab es anlässlich dieser Verlobung! Topmodel Nadine Leopold wird ihren Freund Andrew heiraten.

Nadine Leopold: "Noch immer sprachlos"

Gefragt hat er sie in einem Garten, bei einem Pavillon, der mit zahlreichen roten und weißen Rosen und Luftballons dekoriert war. Auf Instagram schreibt sie: "Für immer hört sich gut an. Ich bin noch immer sprachlos." Sie hält dabei den Ring, der eine sehr interessante, ungewöhnliche Form hat, freudvoll in die Kamera.

Die 27-Jährige wurde daraufhin von vielen Followern und Model-Freundinnen beglückwünscht. Leopold ist gebürtige Kärntnerin und wurde mit 16 als Model entdeckt. Sie lebt in London und New York.