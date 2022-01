Autsch! Taras Zahn ist ausgeschlagen

Rätsel um Taras Zahnunfall

Erst wirkte es, als hätte es Tara Tabitha (28) die Sprache verschlagen, weil sie bereits ahnte, dass sie für die nächste Dschungelprüfung nominiert werden würde. Die Wienerin hielt sich während der Verkündung die ganze Zeit die Hand vor den Mund. Doch jetzt klärt RTL darüber auf, was wirklich ihr Problem war.

Fans vermuten Prügelei mit Linda

Tara ist in der 15. Staffel von 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' vom Pech verfolgt. Ihr Flirt mit Filip Pavlovic bereitet ihr nur Kummer und jetzt steht sie bereits vor dem nächsten Dilemma. "Was ist mit Tara? Hat Linda ihr eine drauf gehauen?", fragte ein Internetuser, als sich Tabitha die ganze Zeit die Hand vor die Zähne hielt. Ein anderer scherzte darüber, dass Filip ihr beim Küssen einen Zahn ausgeschlagen habe. "Tara ist tatsächlich ein Zahn ausgebrochen. Dr. Bob wird vorbeischauen und sich das Problem anschauen und dann werden wir es heute Abend in der Sendung erfahren, wie schlimm das wirklich ist", erklärt Dschungel-Reportter Maurica Gajda bei "Guten Morgen Deutschland".

Rätselraten geht weiter

Bis wir wissen, was genau passiert ist, müssen wir uns also noch bis heute Abend gedulden. Fraglich ist, ob Tara dann überhaupt zur Dschungelprüfung antreten kann.

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" - Alle Infos immer auf RTL+