Beatrice: "Möchte Miss Europe werden"

Beatrice Körmer im Talk mit ÖSTERREICH über die Miss-Wahl

Morgen steigt in der Event-Pyramide die große Wahl zur „Miss Europe 2021“.

Spannend. Letztendlich sind es 22 Kandidatinnen, die sich seit gestern in Wien aufhalten und morgen um den Titel „Miss Europe“ kämpfen werden. Einige wenige mussten aufgrund der Corona-Regeln ihres Landes absagen, was der guten Stimmung beim gestrigen ersten Get Together aber keinen Abbruch tat.

"Catwalk-Training"

Hoffnung. Eine ist aber fix dabei. Die amtierende Miss Vienna Beatrice Körmer, die sich auch akribisch auf die Wahl vorbereitet hat. „Ich habe extra Catwalk-Training absolviert, mich auf Interviews vorbereitet und ein paar extra Beauty-Termine eingeschoben“, grinst Bea im ÖSTERREICH-Talk. Was ihre Chancen bei der Wahl angeht, gibt sie sich kämpferisch. „Ich möchte Miss Europe werden! Falls das nicht klappt, wäre ein vorderer Platz aber auch ok“, schmunzelt die fesche Miss. Mehr zu ihren Vorbereitungen sehen Sie heute um 13.30 Uhr in der Tamara Fellner Show auf oe24.TV.