Birgit Lauda: Das ist der neue Mann an ihrer Seite

Birgit strahlt vor Glück bei Festspielbesuch in Salzburg

Wir sehen die Witwe von Formel-1-Legende Niki Lauda bei Prachtwetter im Festspielbezirk in Begleitung eines Mannes.



Er umarmte sie, beide strahlen. Zum ersten mal nach Nikis Tod am 20. Mai 2019 wirkt Birgit Lauda richtig glücklich.



Hat Frau Lauda gar eine neue Liebe gefunden? Gerüchte über eine Liaison gibt es schon seit ungefähr zwei Wochen. In Döbling, im 19. Wiener Gemeindebezirk, pfeifen es schon die Spatzen vom Dach. Es ist das Tuschelthema Nummer 1.