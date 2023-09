Blümel und Treidl: So schön war die Geheim-Hochzeit

Clivia Treidl trug ein schulterfreies Kleid und vergaß vor Aufregung ein wichtiges Detail

Nach jahrelanger wilder Ehe gaben sich Ex-Finanzminister Gernot Blümel (41) und Moderatorin Clivia Treidl (37) Ende August endlich das Ja-Wort. Die Hochzeit der beiden fand im "Geheimen" statt. Nur die engsten Freunde waren eingeweiht. "Gernot will keine Öffentlichkeit mehr", verriet ein enger Freund gegenüber oe24.

oe24 sah die Hochzeitsbilder

Geheiratet wurde in der Heimatgemeinde des ehemaligen Politikers: In Moosbrunn in Niederösterreich – in der Nähe von Gramatneusiedl. Auch die örtliche Blasmusikkapelle spielte bei der Hochzeit auf. Während der gesamten Zeremonie herrschte strengstes Fotografierverbot. Ein paar Aufnahmen von ihrem schönsten Tag haben die beiden aber selbstverständlich doch machen lassen.

oe24 durfte einen Blick auf die traumhaften Bilder werfen. Darauf zu sehen: eine atemberaubende Braut im schulterfreien Kleid. Natürlich klassisch in Weiß. Den Brautstrauß habe Treidl vor lauter Aufregung vergessen. Dieser wurde jedoch durch wunderschöne Sonnenblumen ersetzt. Ihr Strahlen wurde dadurch nur verstärkt.